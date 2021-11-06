Заниматься рукоделием советует сегодня народный календарь

09:53, 06 ноября 2021, ПАИ

6 ноября православные отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется «Всех скорбящих Радость». На ней изображена Дева Мария в окружении людей, обуреваемых недугами и скорбями, а также ангелов, совершающих благодеяния, пишет calend.ru.

Впервые икона прославилась как чудотворная в 1688 году, когда она находилась в Преображенской церкви в Москве. К тому времени образ уже был настолько ветхим, что его пришлось укреплять ветками кипарисового дерева. Чудо, которое явила икона, заключалось в исцелении родной сестры патриарха Московского Иова. По преданию, взывая к Богородице об избавлении от болезни, Евфимия услышала голос, велевший ей идти в храм Преображения. После молебна перед иконой женщина вылечилась. С того времени, согласно преданию, образ являл ещё много чудесных исцелений.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а также одновременно пели или беседовали. Происходило всё это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли Светцем. «Русский светец – отрада девиц», – говорили в народе.

Также было принято молиться в этот день иконе Скорбящей Божией Матери, просить её избавить от скорби и болезней.