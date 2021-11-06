Скончался известный тренер по биатлону Константин Вайгин

10:39, 06 ноября 2021, ПАИ

На 58-м году жизни скончался советский биатлонист, известный тренер по биатлону Константин Вайгин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Союзе биатлонистов России.

Константин Вайгин родился 15 августа 1964 года в Мончегорске (Мурманская область). После окончания школы учился и тренировался в витебском училище олимпийского резерва.

Мастер спорта международного класса, неоднократный призёр чемпионатов СССР, участник Кубка мира по биатлону, чемпион мира среди юниоров.

Работал тренером в национальных сборных Белоруссии, Польши, Украины. Заслуженный тренер Белоруссии. Личный тренер серебряного призёра Олимпиады-2006 Лилии Вайгиной-Ефремовой.

С 2010 года, после смерти своего брата Владимира Вайгина, занимался развитием биатлона в Псковской области, поддерживая в самых непростых условиях медальные традиции псковских спортсменов. С 2015 года возглавлял сборную Забайкальского края.

«За долгие годы работы Константин Вайгин зарекомендовал себя как настоящий подвижник и энтузиаст биатлона, профессионал с большой буквы. Союз биатлонистов России скорбит о смерти Константина Геннадиевича и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», – отметили в Союзе биатлонистов России.