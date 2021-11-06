До +9 градусов ожидается в Псковской области 6 ноября

11:15, 06 ноября 2021, ПАИ

6 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди, местами умеренные, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер западных направлений, умеренный. Температура по области днём от +4 до +9.

В Пскове небольшие дожди, температура днём от +6 до +8. В Великих Луках небольшие дожди, днём умеренные, температура днём от +7 до +9.