До +9 градусов ожидается в Псковской области 6 ноября
6 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди, местами умеренные, сообщает Псковский гидрометцентр.
Ветер западных направлений, умеренный. Температура по области днём от +4 до +9.
В Пскове небольшие дожди, температура днём от +6 до +8. В Великих Луках небольшие дожди, днём умеренные, температура днём от +7 до +9.
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