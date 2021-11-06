Более 200 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19

12:40, 06 ноября 2021, ПАИ

200 757 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 215 174 жителя региона, ревакцинировано 14 284 человека.

Всего использовано 82,2 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 59 756 человек, 51 403 пациента выздоровели, 940 человек умерло.