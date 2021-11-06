Более 200 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
200 757 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделали 215 174 жителя региона, ревакцинировано 14 284 человека.
Всего использовано 82,2 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 59 756 человек, 51 403 пациента выздоровели, 940 человек умерло.
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