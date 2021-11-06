Два человека пострадали при съезде автомобиля в кювет в Плюсском районе
Два человека пострадали при съезде автомобиля Lada Largus в кювет в Плюсском районе, передаёт корреспондент газеты «Плюсский край».
ДТП произошло в деревне Заянье, напротив магазина. 38-летняя водитель-девушка при повороте не справилась с управлением автомобиля, в результате чего машина съехала в кювет.
В автомобиле также находился 39-летний пассажир. В результате ДТП оба находящихся в машине человека пострадали. Их госпитализировали в областную больницу с ушибами грудных клеток и другими травмами.
На месте ДТП работали скорая помощь и сотрудники ГИБДД.
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