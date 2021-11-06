Два человека пострадали при съезде автомобиля в кювет в Плюсском районе

13:33, 06 ноября 2021, ПАИ

Два человека пострадали при съезде автомобиля Lada Largus в кювет в Плюсском районе, передаёт корреспондент газеты «Плюсский край».

ДТП произошло в деревне Заянье, напротив магазина. 38-летняя водитель-девушка при повороте не справилась с управлением автомобиля, в результате чего машина съехала в кювет.

В автомобиле также находился 39-летний пассажир. В результате ДТП оба находящихся в машине человека пострадали. Их госпитализировали в областную больницу с ушибами грудных клеток и другими травмами.

На месте ДТП работали скорая помощь и сотрудники ГИБДД.