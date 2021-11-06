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Общество

Новый рекорд по числу заражений COVID-19 зафиксировали в России

В России вновь зафиксировали рекорд числа заболевших коронавирусом за сутки – 41 335 случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

5 ноября в стране зафиксировано 1 188 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России от коронавируса вылечился 29 201 человек.

Всего по состоянию на 6 ноября в России выявлено 8 755 930 случаев заболевания коронавирусом, 7 535 172 человека выздоровели, 245 635 – умерло.

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