Новый рекорд по числу заражений COVID-19 зафиксировали в России
В России вновь зафиксировали рекорд числа заболевших коронавирусом за сутки – 41 335 случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
5 ноября в стране зафиксировано 1 188 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России от коронавируса вылечился 29 201 человек.
Всего по состоянию на 6 ноября в России выявлено 8 755 930 случаев заболевания коронавирусом, 7 535 172 человека выздоровели, 245 635 – умерло.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как предпочитаете экономить на покупках?
06 ноября 2021
Итоговые работы по укладке асфальта на улице Коммунальной в Пскове будут проводиться в ночь на 7 ноября