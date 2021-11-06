Бутылку рома попытался украсть мужчина из магазина в Пскове

14:36, 06 ноября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, пытавшегося украсть бутылку рома из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

5 ноября в 17:28 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 24-летнего псковича, который похитил из торгового зала бутылку рома.

По факту кражи проводится проверка.