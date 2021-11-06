Псковичам напомнили о сроке уплаты административных штрафов

15:59, 06 ноября 2021, ПАИ

Жителям Псковской области напомнили о сроке уплаты административных штрафов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Не позднее 60 суток со дня вступления постановления по делу о правонарушении в законную силу совершившее его лицо обязано уплатить административный штраф.

Несоблюдение этого требования влечёт наложение двукратного штрафа или арест на срок до 15 суток. Кроме того, для владельцев гражданского оружия привлечение по данной статье является основанием для аннулирования разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия с его последующим изъятием.

Получить информацию о неуплаченных административных штрафах в сферах государственного контроля за оборотом оружия, за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью можно по будням по телефону группы исполнения административного законодательства регионального управления Росгвардии 8 (8112) 73-41-12.