Дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 7 ноября

17:54, 06 ноября 2021, ПАИ

7 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки, днём местами умеренные в виде дождя, в отдельных районах в виде мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от 0 до +5 градусов, днём – от +3 до +8.

Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.