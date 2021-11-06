Жительница Невеля фиктивно зарегистрировала двух белорусов
В Невеле безработная 65-летняя местная жительница подозревается в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, 29 октября женщина фиктивно зарегистрировала в квартире дома на улице Урицкого двух граждан Белоруссии.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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