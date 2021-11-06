Детская вакцина от COVID-19 в скором времени будет доступна, сообщил министр здравоохранения РФ

18:11, 06 ноября 2021, ПАИ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область заявил, что продолжает расти заболеваемость COVID-19 среди детей, пишет ТАСС. В связи с этим для защиты несовершеннолетних разработана вакцина на базе вакцины «Спутник V», экспертизу которой в скором времени планируют завершить.

Он также добавил, что дети заболевают чаще, более трех тысяч детей находятся под наблюдением медработников в Рязанской области. Отмечается, что в ближайшее время вакцина будет доступна.