Второе высшее образование в области искусства теперь можно получить бесплатно
Правительство России утвердило постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств, пишет ТАСС.
Отмечается, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок приема и перечень специальностей и вузов. В этот перечень вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.
В правительстве добавили, что принимать абитуриентов на бюджетные места будут на конкурсной основе. Поступающим необходимо пройти творческие и профессиональные испытания и собеседование.
При этом такое решение не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством.
Получить бесплатно второе высшее образование можно будет в 10 вузах: Всероссийском государственном институте кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, Российском институте театрального искусства – ГИТИС, Театральном институте имени Б. Щукина, Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, Школе-студии МХАТ. Также в этом списке Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А. М. Горького.
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