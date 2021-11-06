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Общество

Второе высшее образование в области искусства теперь можно получить бесплатно

Правительство России утвердило постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств, пишет ТАСС.

Отмечается, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок приема и перечень специальностей и вузов. В этот перечень вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

В правительстве добавили, что принимать абитуриентов на бюджетные места будут на конкурсной основе. Поступающим необходимо пройти творческие и профессиональные испытания и собеседование.

При этом такое решение не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством.

Получить бесплатно второе высшее образование можно будет в 10 вузах: Всероссийском государственном институте кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, Российском институте театрального искусства – ГИТИС, Театральном институте имени Б. Щукина, Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, Школе-студии МХАТ. Также в этом списке Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А. М. Горького.

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