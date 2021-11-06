Учёные выяснили, чем опасен коронавирус для головного мозга

18:38, 06 ноября 2021, ПАИ

Учёные из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада) выяснили, что коронавирус способен поражать нейроны головного мозга при попадании в организм через нос, передаёт NBC News.

Такое открытие объясняет неврологические симптомы у переболевших COVID-19: проблемы с памятью, нарушение координации, а также состояние, которое часто называют «туман в голове».

Исследование строилось на изучении состояния макак-резусов, у которых был диагностирован коронавирус. Было установлено, что симптомы инфекции внутри нейронов мозга у животных проявились через семь дней после заражения. При этом у пожилых особей с диабетом данный эффект проявился сильнее всего.

Эксперты подчеркивают важность изучения влияния SARS-CoV-2 на нейроны мозга. Нервные клетки важны для нормального функционирования организма, поэтому иммунная система не атакует их, что затрудняет лечение. Вирус при этом может перемещаться в мозге. Это является наиболее опасным течением болезни, считают специалисты.

Они также добавили, что такое поведение вируса в головном мозге может способствовать повреждению разных областей, которые отвечают за мышление, память, эмоции и настроение.