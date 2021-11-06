Компания Apple планирует создать беспилотный автомобиль

20:01, 06 ноября 2021, ПАИ

Компания Apple приняла на работу бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, чья команда занималась созданием беспилотного автомобиля. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Мур будет работать над программным обеспечением автомобиля под руководством Стюарта Бауэрса, тоже бывшего работника Tesla.

Согласно информации СМИ, компания намерена начать производство автомобиля собственной разработки в 2024 году. По сведениям портала Apple Insider, в настоящее время руководство Apple проводит встречи с азиатскими автопроизводителями для налаживания серийного выпуска электромобилей Apple Car в условиях международного кризиса на рынке полупроводников.