Врач назвал продукты, ускоряющие старение

20:18, 06 ноября 2021, ПАИ

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты ускоряют старение, сообщили «Известия».

Врач отметил, что избыточное потребление сахара и продуктов, содержащих его, изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис, то, что содержит трансжиры, то есть маргарин, подсолнечное и ряд других масел, богатых омега-6, а также частое употребление красного мяса и изделий глубокой переработки приводят к быстрому старению.

Однообразная и небогатая витаминами еда также приводит к развитию хронических заболеваний: гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, онкологических заболеваний.