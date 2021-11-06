Врач назвал продукты, ускоряющие старение
Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты ускоряют старение, сообщили «Известия».
Врач отметил, что избыточное потребление сахара и продуктов, содержащих его, изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис, то, что содержит трансжиры, то есть маргарин, подсолнечное и ряд других масел, богатых омега-6, а также частое употребление красного мяса и изделий глубокой переработки приводят к быстрому старению.
Однообразная и небогатая витаминами еда также приводит к развитию хронических заболеваний: гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, онкологических заболеваний.
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