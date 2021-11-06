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Общество

Тройное ДТП произошло на трассе в Псковской области

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»

На 262-м км трассы Р-23 произошло столкновение трёх автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По предварительной информации, водитель «Ауди» выехал на встречную полосу ради обгона впереди ехавшего эвакуатора.

На месте происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники аварийно-спасательной службы отключили аккумуляторы.

На месте ДТП работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи.

  • Тройное ДТП на трассе в Псковской области
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
  • Тройное ДТП на трассе в Псковской области
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
  • Тройное ДТП на трассе в Псковской области
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
  • Тройное ДТП на трассе в Псковской области
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
  • Тройное ДТП на трассе в Псковской области
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»

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