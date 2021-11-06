Пользователи мессенджера Telegram получат возможность отключать рекламные объявления

21:40, 06 ноября 2021, ПАИ

Пользователи мессенджера Telegram могут получить возможность отключать рекламные объявления с помощью платной подписки уже в ноябре. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что работы над новой функцией уже ведутся, а запуск ее ожидается уже в этом месяце.

Дуров подчеркнул, что такую функцию можно будет оформить в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram.

В настоящее время также рассматриваются экономические условия для выключения рекламных объявлений в Telegram-каналах.