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Общество

Пользователи мессенджера Telegram получат возможность отключать рекламные объявления

Пользователи мессенджера Telegram могут получить возможность отключать рекламные объявления с помощью платной подписки уже в ноябре. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что работы над новой функцией уже ведутся, а запуск ее ожидается уже в этом месяце.

Дуров подчеркнул, что такую функцию можно будет оформить в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram.

В настоящее время также рассматриваются экономические условия для выключения рекламных объявлений в Telegram-каналах.

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