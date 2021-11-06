Яд скорпиона планируют использовать в борьбе с новыми штаммами коронавируса

22:01, 06 ноября 2021, ПАИ

Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучили потенциал яда скорпиона в борьбе с новыми штаммами коронавируса, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте одного из вузов.

Эксперты отметили, что скорпионы являются одними из древнейших существ на Земле, а их яд содержит коктейль из биологически активных пептидов, некоторые из которых обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием. Считается, что именно они защищают ядовитые железы от микробов и могут стать основой для новых препаратов от COVID-19.

Ученые собрали генетический материал нескольких видов этих членистоногих из класса паукообразных, после чего планируют очистить его от токсинов и выделить противовирусные вещества.