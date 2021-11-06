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Общество

Эксперт рассказал, как накопить на обучение в вузе

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский рассказал РИА Новости, как родителям накопить на обучение детей в вузе.

Эксперт отметил, что покрыть стоимость обучения можно с помощью накоплений: сформировать первоначальное накопление, а затем найти подходящий вариант для его приумножения.

Он подчеркнул, что средняя стоимость обучения в российском вузе топ-100, по данным на 2021 год, составляет порядка 180-200 тысяч рублей в год. То есть порядка 720-800 тысяч рублей только в случае бакалавриата.

Сперва следует накопить «первоначальный взнос» в размере 100-150 тысяч рублей, который в дальнейшем можно будет увеличивать без потерь для ежемесячного бюджета через финансовые инструменты.

Альтернативным методом увеличения накоплений могут стать инвестиции, среди которых самыми доступными и простыми вариантами являются брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), накопительное страхование жизни (НСЖ) и долевое страхование.

Возможность получения налогового вычета есть и при оформлении НСЖ, кроме того, при разводе и разделе имущества между супругами сумма инструмента на 100% остается у владельца. Однако у продукта есть и минус – доходность накоплений может быть равна нулю.

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