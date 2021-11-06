Врач объяснил, чем опасен неправильный прием обезболивающих препаратов

22:41, 06 ноября 2021, ПАИ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» рассказа, какие ошибки совершают люди при приеме обезболивающих препаратов. Он отметил, что это может привести к летальному исходу.

Медик объяснил, что люди часто принимают нестероидные противовоспалительные препараты бесконтрольно, не задумываясь об опасностях. Из-за этого могут возникать неприятные последствия. Например, язва желудка, приводящая к кровотечению.

Врач рассказал, что на его практике от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты.

Мясников пояснил, что вместе с такими средствами надо также защищать слизистую желудка, например, с помощью «Омепразола».

Врач объяснил, что такие препараты надо пить курсом, под прикрытием «Омепразола», в минимально действующих дозах и не менять одно лекарство на другое.