С 4 по 6 октября пожарные ликвидировали четыре пожара в Псковской области

11:16, 07 ноября 2021, ПАИ

С 4 по 6 октября сотрудники пожарной охраны ликвидировали четыре возгорания на территории Псковской области, об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России Псковской области.

4 октября в 19:51 в Пскове на улице Инженерной, 74 в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на первом этаже в мусоросборочной камере сгорел пластиковый контейнер размером 1 х 1,5 метра. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

5 октября в 19:14 в Порхове на улице Речной, 14 загорелся автомобиль ВАЗ-2107, в котором выгорел салон на площади 4 м2. Причина – предположительно неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.



В 22:59 в тот же день в Пскове на улице Инженерной, 25 в многоквартирном многоэтажном жилом доме на седьмом этаже в двухкомнатной квартире на кухне размером 2 х 3 метра огнём повреждён потолок на площади 4 м2. Причина – короткое замыкание электропроводки в розетке.

6 октября в 4:38 в Великих Луках на улице Радужной в жилом доме, в пристройке, огнём повреждён потолок на площади 6 м2 и стена на площади 2 м2 закопчена. Причина – предположительно короткое замыкание в электророзетке в помещении пристройки. Сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на жилой дом.