Псковичам рассказали что делать при выпадении волос после COVID-19

11:27, 07 ноября 2021, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала в своём Instagram-аккаунте о том, что следует делать при выпадении волос после коронавирусной инфекции.

Главврач посоветовала не паниковать, заверив, что результат полостью обратим. В этом псковичам может помочь дарсонваль — аппарат для физиотерапии и косметических процедур, который с помощью импульсного переменного ока расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и питание кожи головы. Также псковичам, которые столкнулись с такой проблемой, поможет мезотерапия.