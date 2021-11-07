Вирусолог Петр Чумаков: Должна быть принудительная вакцинация

14:13, 07 ноября 2021, ПАИ

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков отметил низкий уровень вакцинации и заявил, что вакцинация должна быть принудительной, об этом он заявил в эфире «Радио России».



Врач отметил важность вакцинации в условиях распространения дельта-штамма коронавируса, так как в России все еще мало привитых от коронавируса людей, «про это надо кричать». Должно быть привито не менее 80 процентов населения, на данный момент коллективный иммунитет в России составляет 48 процентов.



Также Чумаков отметил, что 80 процентов — это результат, который нужен уже сейчас. «А если дальше так будет продолжаться — будет еще следующий, «эпсилон», например, какой-нибудь, то возможно, что надо и 90 процентов будет», — добавил специалист.