Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителей Псковской области предупреждают о риске стать жертвой карманников

Фото: East News

Как не стать жертвой карманников, рассказали жителям региона в областном УМВД. В ведомстве сообщили, что такие злоумышленники чаще всего действуют парами.

В многолюдном месте один из злоумышленников выбирает жертву, после чего начинает намеренно толкаться. Таким способом он отвлекает внимание пассажиров и запускает руку в чужие карман или сумку. Выуживает оттуда всё, что представляет ценность. Обычно это деньги, сотовый телефон. Затем злоумышленник передаёт добычу напарнику, после чего сразу же отходит от жертвы.

«Причём внешне карманник, как правило, вовсе не похож на неухоженного и плохо одетого человека. Выуженные у рассеянных граждан деньги позволяют ему содержать себя в приличном виде. Если вам удалось вычислить подобного мастера ручных краж, вполне можете перейти в атаку: пристально разглядывайте его, дайте понять, что его намерения разгаданы. Без всякого сомнения, он не станет демонстрировать технику карманной кражи при свидетеле. Предупредите потенциальную жертву о том, что его сумка или рюкзак уже расстёгнуты, предложите держать их так, чтобы они всегда были на виду. Можно, конечно, подвергнуть карманника публичному позору, обвинив его в попытке кражи. Но это только в том случае, если рука воришки находится в сумке жертвы», – пояснили в УМВД.

Чтобы не стать жертвой карманников, псковичам рекомендуют держать ценные вещи во внутренних карманах верхней одежды, при перевозе крупной суммы денег не держать купюры в одном месте. Рекомендуют часть денег оставить в портмоне, а остальное разложить в сумке так, чтобы деньги были недоступны посторонним.

Также рекомендуют не засыпать в общественном транспорте и не заглядываться в окно, если сумка стоит на полу. Следует держать сумку так, чтобы она оставалась недоступной для не в меру любопытных попутчиков, а ещё не стоять возле двери и избегать давки в общественном транспорте.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

07 ноября 2021

NASA подтверждает возможность организации перекрестных полетов с Россией

07 ноября 2021

Вставная челюсть, платье для кошки и костюм клоуна – россияне рассказали, какие товары приобрели в «черную пятницу»
07 ноября 2021

МГУ ввёл межфакультетские курсы искусственного интеллекта
07 ноября 2021

Россияне увеличили траты на бумажные книги

07 ноября 2021

Умер последний в истории министр путей сообщения России Вадим Морозов
07 ноября 2021

Псковичка одержала победу на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию
07 ноября 2021

Жителям Усвятского района напомнили о соблюдении масочного режима

07 ноября 2021

Путин примет участие в саммите АТЭС в режиме видеоконференции


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...