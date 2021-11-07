Жителей Псковской области предупреждают о риске стать жертвой карманников

15:26, 07 ноября 2021, ПАИ

Как не стать жертвой карманников, рассказали жителям региона в областном УМВД. В ведомстве сообщили, что такие злоумышленники чаще всего действуют парами.

В многолюдном месте один из злоумышленников выбирает жертву, после чего начинает намеренно толкаться. Таким способом он отвлекает внимание пассажиров и запускает руку в чужие карман или сумку. Выуживает оттуда всё, что представляет ценность. Обычно это деньги, сотовый телефон. Затем злоумышленник передаёт добычу напарнику, после чего сразу же отходит от жертвы.

«Причём внешне карманник, как правило, вовсе не похож на неухоженного и плохо одетого человека. Выуженные у рассеянных граждан деньги позволяют ему содержать себя в приличном виде. Если вам удалось вычислить подобного мастера ручных краж, вполне можете перейти в атаку: пристально разглядывайте его, дайте понять, что его намерения разгаданы. Без всякого сомнения, он не станет демонстрировать технику карманной кражи при свидетеле. Предупредите потенциальную жертву о том, что его сумка или рюкзак уже расстёгнуты, предложите держать их так, чтобы они всегда были на виду. Можно, конечно, подвергнуть карманника публичному позору, обвинив его в попытке кражи. Но это только в том случае, если рука воришки находится в сумке жертвы», – пояснили в УМВД.

Чтобы не стать жертвой карманников, псковичам рекомендуют держать ценные вещи во внутренних карманах верхней одежды, при перевозе крупной суммы денег не держать купюры в одном месте. Рекомендуют часть денег оставить в портмоне, а остальное разложить в сумке так, чтобы деньги были недоступны посторонним.

Также рекомендуют не засыпать в общественном транспорте и не заглядываться в окно, если сумка стоит на полу. Следует держать сумку так, чтобы она оставалась недоступной для не в меру любопытных попутчиков, а ещё не стоять возле двери и избегать давки в общественном транспорте.

