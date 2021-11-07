Жителям Усвятского района напомнили о соблюдении масочного режима

15:56, 07 ноября 2021, ПАИ

6 ноября в Усвятском районе прошёл рейд по торговым точкам, почтовым отделениям и организациям общепита, во время которого жителям напомнили о необходимости соблюдения масочного режима и дистанции при нахождении в торговых павильонах и учреждениях, сообщила газета «Новая жизнь».



С 4 по 7 ноября в Усвятском районе в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора при содействии администрации района и полиции проводятся рейдовые мероприятия в связи с увеличением количества подтверждённых случаев инфицирования COVID-19.