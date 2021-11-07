Псковичка одержала победу на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию

16:29, 07 ноября 2021, ПАИ

Воспитанница спортшколы «Олимп» Валерия Зайцева одержала победу на Всероссийских соревнованиях в Удмуртии по фигурному катанию среди мастеров спорта, об этом сообщил Telegram-канал «Псковский спорт».

Отметили, что Зайцева впервые в истории псковского фигурного катания одержала победу на всероссийских соревнованиях.

«Короткую программу Зайцева откатала лучше всех, а в произвольной ещё есть задел. Позади на пьедестале, например, воспитанница московской школы «Самбо-70», – прокомментировал Telegram-канал.

Кроме того, 20-21 ноября в Ледовом дворце Пскова запланировано проведение самого престижного соревнования по фигурному катанию «Кубок Константина Меньшова», на котором ожидают увидеть Валерию Зайцеву.