Умер последний в истории министр путей сообщения России Вадим Морозов

16:40, 07 ноября 2021, ПАИ

На 68-м году жизни умер последний в истории министр путей сообщения РФ, бывший вице-президент компании «Российские железные дороги» Вадим Морозов, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в железнодорожной отрасли.

С октября 2003 по февраль 2004 года Морозов занимал должность министра путей сообщения Российской Федерации. В марте 2004 года Министерство путей сообщения РФ, созданное в 1992 году, прекратило своё существование в связи с указом президента Владимира Путина.

С 2005 по 2015 год Морозов был вице-президентом РЖД, отвечал за руководство оперативной деятельностью компании. В 2018-2019 годах Морозов был научным руководителем Российского университета транспорта, в 2016-2018 годах занимал пост президента вуза.

