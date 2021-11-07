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Общество

МГУ ввёл межфакультетские курсы искусственного интеллекта

Межфакультетские курсы искусственного интеллекта для всех студентов вуза введены в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в 2021 году, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе дня открытых дверей, который проходил в онлайн-формате.

Ректор отметил, что студент имеет право выбирать курсы и они засчитываются в его зачётку, в его достижения. Таких курсов в университете более 300. Садовничий подчеркнул, что на новый курс по тематике искусственного интеллекта записалось колоссальное число студентов разных факультетов.

Такие межфакультетские курсы направлены на преодоление рамок узкой специализации. Курсы искусственного интеллекта введены для всех студентов МГУ с 2021 года, они призваны дать знания о развитии и использовании технологий искусственного интеллекта в различных профессиональных областях.

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