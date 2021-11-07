NASA подтверждает возможность организации перекрёстных полётов с Россией
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтверждает возможность организации перекрёстных полётов, при которых представители США и России отправлялись бы в космос на кораблях друг друга. Об этом заявил в ходе онлайн-конференции глава американской программы МКС Джоэл Монталбано, пишет ТАСС.
Монталбано подчеркнул, что сейчас рассматривается возможность, чтобы российский космонавт отправился на корабле NASA, а астронавт NASA — на российском «Союзе».
«Мы пытаемся сделать так, чтобы <...> иметь астронавта на «Союзе» и космонавта на нашем корабле», — добавил он.
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