NASA подтверждает возможность организации перекрёстных полётов с Россией

18:41, 07 ноября 2021, ПАИ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтверждает возможность организации перекрёстных полётов, при которых представители США и России отправлялись бы в космос на кораблях друг друга. Об этом заявил в ходе онлайн-конференции глава американской программы МКС Джоэл Монталбано, пишет ТАСС.

Монталбано подчеркнул, что сейчас рассматривается возможность, чтобы российский космонавт отправился на корабле NASA, а астронавт NASA — на российском «Союзе».

«Мы пытаемся сделать так, чтобы <...> иметь астронавта на «Союзе» и космонавта на нашем корабле», — добавил он.