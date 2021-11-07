СOVID-19 может сопровождаться проблемами с кожей, рассказали врачи

19:25, 07 ноября 2021, ПАИ

Врачи назвали кожное проявление у заразившихся ковидом – симптом «ковидных пальцев». Его появление связано с группой заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление разных сосудов организма, пишет «Известия».

Заместитель главного врача КДЦ «Медси» Мария Петина сообщила, что этот симптом обычно встречается у детей и подростков. Эксперт отметила, что в последнее время он все чаще проявляется и у представителей более старшей возрастной группы. По словам Петиной, в основе развития такого «ложного обморожения» лежит не только реакция иммунной системы, при которой антитело ошибочно атакует клетки кожи, но и дисфункция клеток, которые выстилают внутреннюю оболочку сосудов.

Врач предупредила, что такое проявление может свидетельствовать о серьезных проблемах в организме, так как именно этой дисфункцией определяется частота тромбозов, а также высокий риск осложнений для людей с сердечно-сосудистой патологией.

Врач-дерматолог и трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима считает, что высыпания на коже могут быть одним из первых признаков наличия СOVID-19 на ранних стадиях. Притом высыпания могут локализоваться на любой части тела.