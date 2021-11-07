Вице-премьер РФ сообщил, что Россия имеет в распоряжении все типы беспилотных аппаратов

20:05, 07 ноября 2021, ПАИ

Россия имеет в распоряжении все типы беспилотных аппаратов, в том числе летательные, сухопутные и надводно-подводные. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Борисов отметил, что России есть, чем гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние 10 лет. Сейчас у страны есть полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется очень интенсивно.