В Роспотребнадзоре рассказали, когда ПЦР-тест может быть ошибочным

20:19, 07 ноября 2021, ПАИ

Вероятность выявления COVID-19 при тестировании снижается через несколько дней болезни, поэтому иногда пациенты с симптомами коронавируса могут получить отрицательный результат теста. Об этом сообщила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с «РИА Новости».

Он отметила, что после четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат.