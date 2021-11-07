Альтернативу алкоголю в борьбе со стрессом назвала врач-терапевт
В период нерабочих дней физическая активность способна заменить алкоголь как средство борьбы со стрессом. Об этом рассказала консультант цифрового медицинского центра «Доктор рядом», врач-терапевт Мария Сергеева изданию LIFE.
Специалист отметила, что употребление алкоголя ослабляет иммунную систему, снижает способность организма бороться с инфекционными заболеваниями. Алкоголь в том числе способствует усилению панического, тревожного и депрессивного расстройств. Поэтому ошибочно думать, что алкоголь поможет вам справиться со стрессом.
Врач посоветовала отдать предпочтение физической активности дома, например утренней зарядке. Регулярные занятия спортом способствуют укреплению иммунитета, добавила Сергеева.
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