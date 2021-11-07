Выход в российский прокат фильма «Мы» по роману-антиутопии Евгения Замятина запланирован на 8 сентября 2022 года

21:15, 07 ноября 2021, ПАИ

Выход в российский прокат фильма «Мы», снятого по роману-антиутопии писателя Евгения Замятина, перенесён на 8 сентября 2022 года. Об этом сообщил режиссёр картины Гамлет Дульян на своей странице в Facebook.

Действие картины разворачивается в постапокалиптическом мире, где происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль, главным строителем которого является инженер по имени Д-503. Сценарий основан на одноимённом романе Замятина, который был написан более ста лет назад. Роли в кинокартине исполнили Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников и другие.