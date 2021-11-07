Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Красных Стругах
На улице Лесной, 27 неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Пострадавшего пешехода госпитализировали с различными травмами.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Личность водителя устанавливается.
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