Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Красных Стругах

21:34, 07 ноября 2021, ПАИ

На улице Лесной, 27 неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Пострадавшего пешехода госпитализировали с различными травмами.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Личность водителя устанавливается.