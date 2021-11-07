Специалист оценил уровень защиты банковских систем от мошенников

22:15, 07 ноября 2021, ПАИ

Мошенникам всё равно, в какой именно форме люди хранят свои сбережения, поскольку в основном им удаётся убедить жертву добровольно отдать свои средства, а защищённость банковских систем и приложений банков от взлома хакеров далеко не идеальна, заявил РИА Новости директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов.

Эксперт добавил, что в этом случае всё зависит от жертвы, нет принципиальной разницы между защищённостью различных форм хранения сбережений. Помимо воздействия на жертву, преступники используют различные методы манипуляций с банками.

Кузнецов назвал уязвимыми такие банковские продукты, как депозит или карточный счёт: преступники могут атаковать как сам банк, так и домашний компьютер или смартфон клиента.

Кроме того, срочные вклады, банковские ячейки, металлические счета также подвержены атакам с использованием поддельных документов.

Разные формы хранения денежных средств требуют от банков разных мер защиты, и нет объективных критериев, которые могли бы позволить сравнить их защищённость.

Кузнецов заключил, что лишь крупные банки прикладывают серьёзные усилия к устранению уязвимостей систем.