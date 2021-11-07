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Общество

Глава Сбербанка оценил возможность покупки жилья для россиян

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью РИА Новости сообщил, что ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян, при этом, несмотря на рост цен, доступность жилья для граждан сохраняется.

Специалист заявил, что Сбербанк стремится держать ставки на приемлемом уровне. По данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4 % годовых, на вторичном рынке — от 8,1 % годовых. По льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05 % годовых, по семейной ипотеке — от 5,3 %, по дальневосточной ипотеке — от 0,1 %.

В результате спрос на ипотеку стабильно растёт: в 2021 году Сбербанк уже выдал ипотечных кредитов более чем на 2 триллиона рублей, что на 60 % больше, чем за девять месяцев прошлого года. В то же время ипотека на новостройки в портфеле выданных банком кредитов на протяжении ряда месяцев составляет не более 25 %.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре слегка снизилась — на 0,05 процентного пункта, до 7,73 %. При этом долги россиян по ипотеке впервые превысили 11 триллионов рублей, увеличившись в прошлом месяце на 2,3 %, до 11,19 триллиона рублей.

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