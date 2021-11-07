Диетолог назвала овощ, укрепляющий иммунитет

23:41, 07 ноября 2021, ПАИ

Укреплению иммунитета способствует потребление томатов, так как данный овощ является источником ликопина — иммуностимулирующего и противоопухолевого антиоксиданта, чем и объясняются уникальные свойства продукта. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной лиги диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с радио Sputnik.

Специалист отметила, что благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета. Также помидоры содержат витамин С, пищевые волокна, бета-каротин — это провитамин А, он важен для хорошего состояния кожи, волос, ногтей, для зрения.

Более того, антиоксидант сохраняется в помидорах даже после термической обработки овоща. По словам врача, в кетчупе и томатной пасте также сохраняются полезные свойства ликопина.

В связи с тем что помидор относится к категории низкокалорийных продуктов, овощ рекомендуется к потреблению людям, у которых имеется избыточная масса тела, ожирение или диабет второго типа. В то же время томаты противопоказаны тем, кто страдает от обострения заболеваний пищеварительного тракта и воспалительных болезней.