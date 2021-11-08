Более 60 тысяч случаев коронавируса выявили в Псковской области с начала пандемии

07:19, 08 ноября 2021, ПАИ

С начала пандемии коронавирусом заразились 60 336 жителей Псковской области, из них 289 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Выздоровели 52 002 пациента, за сутки — 298. За весь период в регионе проведено 620 929 тестов на коронавирус, в том числе за сутки — 1179.

За неделю рост заболеваемости составил порядка 1%. По словам главы региона, ситуация непростая, но есть вероятность скорого прохождения пика распространения инфекции.