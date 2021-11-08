День рентгенолога празднуют 8 ноября

08:55, 08 ноября 2021, ПАИ

8 ноября отмечается Международный день радиологии и День рентгенолога, которые не имеют официального статуса. Об этом сообщает calend.ru.

В этот день в 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение. Это стало настоящим прорывом в области диагностики комплекса заболеваний и травм, а впоследствии и метода терапии. Через год появился первый рентгеновский аппарат, началось производство рентгеночувствительной плёнки, затем начали открываться рентгенологические кабинеты и клиники.

Сам физик, совершивший открытие, был удостоен Нобелевской премии, однако из-за занятости не присутствовал на церемонии награждения и получил награду по почте. Все средства он передал германскому правительству, обратившемуся за помощью к населению страны в годы Первой мировой войны.

Сейчас рентген остаётся самым распространённым, быстрым и доступным средством диагностики в мире. Появились новые методы, аппараты лучевой диагностики и терапии.