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Общество

Ученые назвали достаточный для защиты от COVID-19 уровень антител

Необходимый уровень антител для защиты от коронавируса выявили в Центре им. Н. Ф. Гамалеи. Исследование проводилось совместно с департаментом здравоохранения Москвы, пишет газета «Известия».

Академик РАН, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что в работе приняли участие 4 тыс. москвичей. «Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищает от «Дельты» полностью. Если меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт». Если в результате вакцинации «Лайтом» вы получили 350-400, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника». Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», — рассказал ученый.

Обозначение banding antibody units (нейтрализующие единицы антител) недавно ввела Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ столкнулась с проблемой разных тестов, которые определяют количество антител в своих единицах. Теперь каждая фирма, которая выпускает свою систему, обязана пересчитывать на единицы ВОЗ.

Александр Гинцбург уточнил, что нужно сравнивать по международным единицам, а не по титрам, как делали раньше, и не по коэффициенту позитивности. 

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