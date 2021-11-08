Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Организованный вакцинный туризм планирует запустить Россия

Россия может упростить визовый режим для иностранцев, желающих приехать за вакциной. Соответствующее предложение до конца года представит рабочая группа Ростуризма, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко.

Данная организация также принимает участие в разработке программы вакцинных туров в РФ по поручению президента Владимира Путина. Александр Осауленко отметил, что окончательные предложения будут подготовлены уже в декабре, а запустить организованный вакцинный туризм планируется с января 2022 года.

Что касается упрощения визовых требований для въезжающих по этой программе, разработчики считают, что виза не должна выдаваться на месяц. Этот срок следует сократить до 1-3 суток. Предполагается, что документ будет прообразом электронной визы. Вопрос обсуждается в МИД и МВД. «Надо сделать так, чтобы человек, когда решил приехать вакцинироваться в Россию, сделал это максимально быстро и комфортно, надо упростить этот путь», — подчеркнул глава «Турпомощи».

Эксперт считает, что наибольшей популярностью у иностранцев будут пользоваться туры за однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», поскольку уже доказана его эффективность в сочетании с иностранными вакцинами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

08 ноября 2021

Минцифры: Срок действия QR-кодов остаётся прежним
08 ноября 2021

16 муниципалитетов Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону
08 ноября 2021

Более 620 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
08 ноября 2021

Ночные таймлапсы Млечного Пути, Большой Медведицы, полярного сияния и звёздного неба снял пскович
08 ноября 2021

Начался прямой эфир второго выпуска «Псковского телеграма Online»
08 ноября 2021

Организованный вакцинный туризм планирует запустить Россия
08 ноября 2021

Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 8 ноября
08 ноября 2021

В Псковской области замедлилась динамика вакцинации от COVID-19

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...