Организованный вакцинный туризм планирует запустить Россия

08:40, 08 ноября 2021, ПАИ

Россия может упростить визовый режим для иностранцев, желающих приехать за вакциной. Соответствующее предложение до конца года представит рабочая группа Ростуризма, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко.

Данная организация также принимает участие в разработке программы вакцинных туров в РФ по поручению президента Владимира Путина. Александр Осауленко отметил, что окончательные предложения будут подготовлены уже в декабре, а запустить организованный вакцинный туризм планируется с января 2022 года.

Что касается упрощения визовых требований для въезжающих по этой программе, разработчики считают, что виза не должна выдаваться на месяц. Этот срок следует сократить до 1-3 суток. Предполагается, что документ будет прообразом электронной визы. Вопрос обсуждается в МИД и МВД. «Надо сделать так, чтобы человек, когда решил приехать вакцинироваться в Россию, сделал это максимально быстро и комфортно, надо упростить этот путь», — подчеркнул глава «Турпомощи».

Эксперт считает, что наибольшей популярностью у иностранцев будут пользоваться туры за однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», поскольку уже доказана его эффективность в сочетании с иностранными вакцинами.