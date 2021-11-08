Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 8 ноября

08:27, 08 ноября 2021, ПАИ

8 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Днем выпадут осадки в виде дождя с мокрым снегом, столбики термометров поднимутся до +2...+7 градусов, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Ночью возможен небольшой мокрый снег, переходящий в дождь, температура составит -5...0 градусов. Днем будет дуть умеренный ветер западных, ночью - северных направлений.

В Пскове пройдут дожди, ночью - с мокрым снегом. Температура днем составит от +4 до +6 градусов, ночью — от -4 до -2.

В Великих Луках тоже прогнозируют дожди, ночью - с мокрым снегом. Днем потеплеет до +3...+5 градусов, ночью похолодает до -4...-2.