Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 8 ноября

8 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Днем выпадут осадки в виде дождя с мокрым снегом, столбики термометров поднимутся до +2...+7 градусов, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Ночью возможен небольшой мокрый снег, переходящий в дождь, температура составит -5...0 градусов. Днем будет дуть умеренный ветер западных, ночью - северных направлений.

В Пскове пройдут дожди, ночью - с мокрым снегом. Температура днем составит от +4 до +6 градусов, ночью — от -4 до -2.

В Великих Луках тоже прогнозируют дожди, ночью - с мокрым снегом. Днем потеплеет до +3...+5 градусов, ночью похолодает до -4...-2.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

08 ноября 2021

Минцифры: Срок действия QR-кодов остаётся прежним
08 ноября 2021

16 муниципалитетов Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону
08 ноября 2021

Более 620 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
08 ноября 2021

Ночные таймлапсы Млечного Пути, Большой Медведицы, полярного сияния и звёздного неба снял пскович
08 ноября 2021

Начался прямой эфир второго выпуска «Псковского телеграма Online»
08 ноября 2021

Организованный вакцинный туризм планирует запустить Россия
08 ноября 2021

Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 8 ноября
08 ноября 2021

В Псковской области замедлилась динамика вакцинации от COVID-19

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...