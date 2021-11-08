ПсковГУ совместно с вузами Москвы, Казани и Перми запустит программу подготовки необходимых региону специалистов

09:20, 08 ноября 2021, ПАИ

С 2022 года в Псковском государственном университете стартует образовательная магистерская программа «Социальная юриспруденция». Новое направление будет реализовываться совместно с вузами-партнерами: РАНХиГС, Казанским федеральным университетом, Пермским государственным национальным исследовательским университетом по модели сетевого взаимодействия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

По словам проректора по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольги Серовой, в настоящее время Псковская область ощущает острую нехватку профессиональных юристов, которые могут работать в социальной сфере.

«Мы видим, что, например, оказание помощи паллиативным пациентам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, правовая поддержка военнослужащих, обеспечение защиты интересов неполных семей, детей является актуальной задачей непосредственно для государства, - объяснила Ольга Серова. - Эта программа очень специфична, исходя из своего содержания, так как были выбраны некие социально важные сферы, которые чрезвычайно актуальны для граждан, для населения, для различных государственных служб. Они определяют благополучие человека, его ощущение комфортности проживания, существования, отношение к государству, правительству.

Магистранты, которые выберут данное направление обучения, смогут получить дополнительные компетенции, связанные не только с юридическими навыками, но еще и с теми знаниями, которые есть у специалистов, работающих в социальной сфере. В перспективе они смогут работать не только в социальных учреждениях и службах региона и города, но также заниматься частной практикой».

«Нам представляется, что эта программа будет интересна адвокатам, которые сталкиваются с решением вопросов по семейным и жилищным вопросам, - подчеркнула Ольга Серова. - Практика по семейным делам стала крайне сложной, потому что в настоящее время возникают сложнейшие юридические споры, связанные с делением имущества, которое находится в акциях, ипотеке. В то же время изменилось наследственное законодательство, за последние 20 лет появилось большое количество детей, рожденных в браках, где кто-то не является гражданином Российской Федерации, где семьи или имущество разделены по территориям».

Кроме того, выпускники этого направления будут востребованы в сфере социального и семейного предпринимательства: правовое сопровождение такого бизнеса требует дополнительных знаний в области психологии для юриста, чтобы эффективно оказывать правовую помощь.

Каждый вуз, который примет участие в сетевой программе подготовки специалистов, уже разрабатывает свои блоки профессиональных дисциплин, связанных с определенной предметной областью. Например, РАНХиГС возьмет на себя «Государственное муниципальное управление» и русский язык - этот курс будет вести специалист, который длительное время работал в Государственной Думе, то есть знает особенности обращений с текстом.

«Каждый семестр первого года обучения на этом направлении делится на два больших модуля, по которым каждый университет будет проводить занятия для студентов, - отметила Ольга Серова. - Большая часть занятий пройдёт с использованием дистанционных образовательных технологий, но я думаю, что студенты из Пскова в другом случае никогда бы не услышали ведущих специалистов Казанского федерального университета или Пермского национального исследовательского университета, Высшей школы правоведения РАНХИГС. При этом мы гарантируем, что не оставим студентов совершенно наедине с компьютером, блоки, связанные с научно-исследовательской работой, с научно-исследовательским семинаром, практикой будут реализовываться в контактной форме».

На втором году обучения эта программа даст возможность получить одновременно с дипломом по юриспруденции переподготовку по одному из направлений: социальная работа, педагогическое или психологическое направление, государственное и муниципальное управление.

«Планируется, что выпускные квалификационные работы, магистерские диссертации пройдут как часть проектной деятельности, - рассказала проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ. - Будет подготовлено решение задач, стоящих перед регионом и отдельными организациями, связанными с социальной защитой».

Сейчас ПсковГУ разрабатывает несколько сетевых проектов обучения, в том числе «Биомедицина» - совместно с МГУ, «Цифровая журналистика» с БГУ, «Социальная психология» с Витебским государственным университетом им. П. М. Машерова, программы, связанные с обучением технологиям искусственного интеллекта, совместно с Ульяновским государственным университетом.

