Ночные таймлапсы Млечного Пути, Большой Медведицы, полярного сияния и звёздного неба снял пскович

09:41, 08 ноября 2021, ПАИ

Ночные таймлапсы Млечного Пути, Большой Медведицы, полярного сияния и звёздного неба в Псковской области снял астроном-любитель Пётр Митрофанов. В течение нескольких ночей с 30 октября по 1 ноября пскович наблюдал за небосклоном сквозь объектив фотокамеры. Своё видео он опубликовал в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».