Ночные таймлапсы Млечного Пути, Большой Медведицы, полярного сияния и звёздного неба снял пскович
Ночные таймлапсы Млечного Пути, Большой Медведицы, полярного сияния и звёздного неба в Псковской области снял астроном-любитель Пётр Митрофанов. В течение нескольких ночей с 30 октября по 1 ноября пскович наблюдал за небосклоном сквозь объектив фотокамеры. Своё видео он опубликовал в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».
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Ночные таймлапсы Млечного Пути, Большой Медведицы, полярного сияния и звёздного неба снял пскович