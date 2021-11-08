Из-за непогоды псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности

10:03, 08 ноября 2021, ПАИ

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности. Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, к оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники.

В случае необходимости резервное энергоснабжение социально значимых объектов обеспечат 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт.

8 ноября в Псковской области прогнозируется снег с дождем и мощный ветер. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф