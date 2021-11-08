Железнодорожный переезд отремонтировали на улице Декабристов в Пскове после вмешательства Дмитрия Шахова

10:17, 08 ноября 2021, ПАИ

В Пскове на улице Декабристов отремонтировали железнодорожный переезд после вмешательства уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

С жалобой на ненадлежащее качество дорожного полотна возле переезда к Дмитрию Шахову обратились жители улицы Декабристов. Эту улицу в 2019 году отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные автодороги», но переезд так и остался нетронутым. По словам местных жителей, они обращались весь 2020 год в различные инстанции, но все было безрезультатно.

Дмитрий Шахов лично выехал на объект и осмотрел переезд, где зафиксировал поврежденное дорожное покрытие. По мнению уполномоченного по правам человека в Псковской области, такие серьезные повреждения создают предпосылки, влекущие за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц. Было принято решение направить соответствующие материалы в транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, а также возбуждения дисциплинарного или административного производства к виновным должностным лицам.

Как сообщил региональному омбудсмену транспортный прокурор Виталий Фетисов, выявленные факты нарушения прав граждан подтвердились, а в адрес руководства Псковской дистанции пути ОАО «РЖД» вынесено представление, которое положительно рассмотрено с участием представителей прокуратуры. По результатам рассмотрения данного акта прокурорского реагирования приняты меры по устранению нарушений требований законодательства, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности движения в границах железнодорожного переезда, а также причин и условий, им способствовавших. Железнодорожный переезд отремонтирован.