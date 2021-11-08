ВАЗ сгорел в Опочецком районе

10:56, 08 ноября 2021, ПАИ

В деревне Кудка Опочецкого района сгорел автомобиль ВАЗ-2109, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования в автомобиле.

Ранее сообщалось, что в Себежском районе от удара электрическом током загорелся экскаватор.