ВАЗ сгорел в Опочецком районе
В деревне Кудка Опочецкого района сгорел автомобиль ВАЗ-2109, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования в автомобиле.
Ранее сообщалось, что в Себежском районе от удара электрическом током загорелся экскаватор.
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