Семь человек погибли в ДТП в Псковской области за неделю

11:18, 08 ноября 2021, ПАИ

Семь человек погибли и 31 человек получил травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Псковской области за прошлую неделю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 1 по 7 ноября сотрудники ГИБДД зарегистрировали 22 ДТП и пресекли 1 957 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Также за данный период дорожные полицейские задержали 61 пьяного водителя, в том числе 9 водителей, которые повторно сели за руль в пьяном виде.