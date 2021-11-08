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Общество

Псковская область заняла 70-е место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья

Псковская область заняла 70-е место в рейтинге регионов России по доступности аренды жилья, сообщает РИА Новости.

В Псковской области доля семей, которые могут арендовать квартиру в 2021 году, составила 30,8%. По данным экспертов, для оплаты аренды и повседневных доходов необходим семейный доход в размере 63 тысячи рублей.

По результатам исследования, в девяти регионах более половины семей, состоящих из двух работающих и двух детей, могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя на достойном уровне повседневное потребление. Лидером по доступности аренды в рейтинге стал Ямало-Ненецкий автономный округ c долей 72,6%. На втором и третьем местах расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область с долей в 67,3% и 63,3% соответственно. Также в число регионов-лидеров входят Санкт-Петербург (59,6%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (55,8%), Кемеровская область (53,8%), Ненецкий автономный округ (52,5%), Сахалинская область (51,8%) и Ленинградская область (51,5%).

В шести регионах менее 25% семей с детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты, а в двух доступность не превышает 20%. Среди регионов с низкой доступностью - Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, а также Севастополь.

Исследование для оценки региональных различий по доступности аренды жилья россиянам провели эксперты РИА Новости. В качестве индикатора доступности выступали доли семей, состоящих из двух работающих и двух детей, у которых есть возможность осуществлять ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры.

Для расчета рейтинга предполагалось, что не более 70 процентов средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду жилья, 30 процентов — на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитывалась на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2021 год индивидуально для каждого субъекта федерации.

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